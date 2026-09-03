2025 dejó en Gijón menos visitantes pero más gasto

Han sido 1.746.875 visitantes, casi un 4% menos que el histórico 2024. Pero subimos casi un 6% si lo comparamos con el año anterior, 2023. La concejala de turismo, Ángela Pumariega, aporta en onda cero otra lectura. Que haya menos gente no es malo, porque han venido menos pero han gastado más. 707 millones de euros dejó el turismo en la ciudad el año pasado. Es un 10% más que el año anterior.

El turismo aporta el 12.7% del empleo de Gijón.

Otros datos llamativos se refieren a dónde se alojan los visitantes. 6 de cada 10 lo hacen en alojamientos privados. Aquí entran los gijoneses que viven fuera y tienen casa, quienes se alojan en casas de amigos o familiares o, también, los pisos turísticos. Quienes eligen un hotel han caído un 4%. Pumariega entiende que la oferta actual es buena, aunque confía en poder añadir un hotel 5 estrellas.

El 17% de los visitantes son extranjeros. Madrid sigue siendo nuestro principal mercado. Y están de media 5 noches. La nota media que nos ponen es de 9´2 (sobre 10)