La comunidad energética entra en bucle

El presidente de Asoleyar, Ángel Pérez, nos ha explicado que la empresa responsable en Asturias, E-Redes, les ha comunicado que no tienen permiso para instalar los equipos de medida, registro y consumo que necesitan. Les han remitido la autorización que ellos mismos les dieron el 10 de marzo. Pero han entrado en un bucle y no saben cómo salir de él. Piden ayuda a la consejería de industria por si pudiesen mediar ante E-Redes y desatascar el problema.

Pérez cree que el problema radica en que son la primera comunidad energética de Asturias, y E-Redes no sabe muy bien cómo gestionarlo. Confía en que se esté haciendo algo por resolverlo, porque, lamenta, las placas solares de la comunidad ya están instaladas y toda la energía que se podría generar se está perdiendo al no poder utilizarse.

Los 48 socios con los que cuenta ahora mismo Asoleyar saben lo que es tener paciencia, pero Pérez lamenta que lleven 4 años de periplo y no parezca llegar a su fin. Primero en mayo y luego en junio, la comunidad energética debería ser ya una realidad.