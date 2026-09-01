¿Por qué no hay terremotos en Picos de Europa?

Carlos López Fernández, decano de la facultad de geología de la Universidad de Oviedo e investigador de UniOvi, nos ha explicado que nuestra cadena montañosa más característica dispone de una especie de "amortiguador geológico natural". Debajo de la dura roca que vemos en la superficie existe una "roca blanda" que se encarga de asumir los temblores. El interior de picos de Europa "es más plastilina que galleta", nos explica Carlos para que lo entendamos.

Los geólogos siempre se habían preguntado por qué no había terremotos en Picos de Europa. Pero no fue hasta 2023 cuando obtuvieron la financiación necesaria para estudiarlo. Colocaron 10 sismógrafos de última generación en la zona, una especie de "audífonos" que les permitió escuchar a las entrañas de la tierra. Y certificaron que no era que los terremotos se les escapasen, sino que prácticamente no había. Detectaron 18 pequeños temblores en 6 meses, pero casi fuera del propio parque natural. Una vez investigado, han determinado la existencia de esa zona blanda. No es única en el mundo, pero sí llamativa.

De no existir esta particularidad, Carlos prevé que los Picos serían una zona con una actividad sísmica más fuerte. A diferencia de lo que podemos creer, Asturias registra una media de 12-15 terremotos anuales, si bien solo uno suele estar por encima de grado 3, el mínimo para que el ser humano note el temblor. A lo largo de la historia se han registrado potentes terremotos, datando el mayor de 1950. Fue en Teverga, y sumó 4.6. En Gijón hubo uno en 1843 que rozó el 4. No en vano, explica Carlos, nos atraviese la fala de Ventaniella. Con esta investigación ayudan a prevenir los daños que puede causar un terremoto, porque, advierte el decano de la facultad de geología, hay una parte de Asturias donde las construcciones deben estar obligatoriamente a prueba de terremotos.

Hemos aprovechado esta conversación en el QUÉ SE CUECE en el mundo universitario para preguntar a nuestro invitado sobre geología. Asegura que los estudios viven su mejor momento en Asturias. En número de nuevos estudiantes (rozan el lleno en la facultad) como de empleo. Carlos destaca que "no hay paro" entre los graduados.