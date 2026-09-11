20 años formando a emprendedores con éxito

Pablo fue alumno del Clinic hace una década. Reconoce que cuando llegó no tenía ni idea. Muchas dudas y pocas certezas. Pero el Clinic despertó su vocación emprendedora, y desde entonces ha fundado Guppy.es y ha accedo al consejo del grupo Junquera Marítima. Nos cuenta que no existe una fórmula de éxito. Hay que ir paso a paso, disfrutar del proceso y tener claro tu objetivo. Y Pablo advierte de las ganas de dar un "pelotazo económico". Si solo buscas eso, mejor no emprendas, nos dice.

Cuando uno opta por emprender, debe relativizar conceptos como el éxito o el fracaso. También saber entrenar la mirada para ver más allá. A él le fue bien no encasillarse, porque aunque siempre ha estado ligado al mar como ingeniero naval, ha despuntado como fundador de la primera flota de coches compartidos de Asturias, guppy. Y aquí entra la clave. Un emprendedor puede responder a una necesidad que haya detectado y que no está cubierta, o primero generar esa necesidad, como en el caso de guppy. Claro que en ese caso, necesitas también crear una demanda...

El Clinic reconoce además a Héctor Colunga y a Eva Pando.