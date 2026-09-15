El puerto de Gijón "es el puerto de León"

Sería una relación en la que todos ganan. Los empresarios leoneses tendrían salida por mar, por donde se mueven la mayor parte de las mercancías a nivel mundial. Ganarían competitividad, dice Juan María Vallejo. Pero también ganan los empresarios asturianos, porque tendrían acceso al gran nodo logístico que es León.

Para que esta relación fructifique necesitaríamos unas mejores conexiones. Para que los empresarios leoneses lleguen al Musel no tienen buena salida por carretera (tal y como está ahora mismo el Huerna....). Por tren se ha mejorado con la apertura "histórica" de la variante de Pajares, pero no es aún óptimo. Si en algo destaca el puerto de Gijón es en el movimiento de mercancías, y se necesita hacer las cosas bien para que sea rentable para los empresarios leoneses.

Juan María tiene claro que todo apunta a que el Puerto de Gijón sea la gran referencia para León. Porque con las variables que hay encima de la mesa todo apunta hacia allí. Destaca la buena relación con FADE, con quien están totalmente alineados en peticiones como la supresión del peaje del huerna o la exigencia de que se acelere el corredor del noroeste.