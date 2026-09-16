Un paraíso para jugar

El proyecto nace de la preocupación del alumnado por la falta de espacios de juego libre y el exceso de prohibiciones en su entorno, convirtiendo esa reflexión en una propuesta de participación ciudadana. A través del enfoque metodológico NEGAPOSI, los niños y niñas transforman su frustración en creatividad para diseñar un proyecto de urbanismo inclusivo que reivindica los derechos de la infancia. El coordinador del proyecto, el profesor Miguel Ángel Álvarez Castañón, lamenta que los niños han ido perdiendo espacio público, y ha llegado el momento de recuperarlo.

La iniciativa combina investigación, colaboración con expertos y entidades sociales, y la creación de contenidos como vídeos, canciones, campañas, pódcast o páginas web, culminando con el diseño del primer parque concebido por niños y niñas y presentado al Ayuntamiento de Gijón. De este modo, el alumnado desarrolla una actitud crítica y proactiva, fortaleciendo su autonomía, su compromiso con los derechos de la infancia y su capacidad para transformar el entorno que le rodea.

Ilusionados con la opción de ganar en la final de Mentes Ami del 17 de octubre, Miguel Ángel nos cuenta en que confía en que el "Parque por los Derechos de la Infancia" sea una realidad. En el Ayuntamiento han recibido la idea con agrado.

Los premios MENTES AMI pone en valor aquellas propuestas educativas que impulsan el pensamiento crítico en niños y jóvenes como herramienta para analizar y evaluar la información que consumen, afrontar el reto de la desinformación, ejercer una ciudadanía consciente y participativa y avanzar en la sociedad del conocimiento y la información.