Unas fiestas "de 10" marcadas por una agresión

La concejala de festejos, Covadonga Díaz, no duda en poner un sobresaliente a las fiestas. "Un 10" le pone de nota. Asegura que se ha visto a muchísima gente disfrutando en la calle, los hosteleros están muy satisfechos y que los conciertos también atrajeron a muchos visitantes. Afirma que han sido unas grandes fiestas. Se remite a los comunicados oficiales al hablar de la ya famosa agresión.

Con Rubén Rosón y Jorge Fernández también hablamos en Más de Uno Asturias. Insisten en que la violencia fascista va en aumento en la capital, pero "somos más" los que la rechazan. Incluyendo, afirman, a votantes del propio Alfredo Canteli. Ambos activistas tienen claro haber sido víctimas de un delito de odio y advierten que para acabar con la violencia se necesita que todos la combatan. Si PP y Vox no condenan lo sucedido, "estarán con los agresores y no con los agredidos".

Los activistas de AMA Asturies califican de bulo que se diga que van a constituirse como partido político. Tampoco cree que ningún partido esté tratando de sacar rédito electoral a su agresión. No ven nada positivo en que haya ocurrido, aunque una vez sufrida, el objetivo es "transformar la violencia en esperanza", dicen.