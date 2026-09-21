BALANCE DE LAS FIESTAS

Unas fiestas "de 10" marcadas por una agresión

Con la llegada del día 21 se celebra San Mateo. La capital cierra unas fiestas "exitosas", dice el gobierno local, pero marcadas por la agresión que sufrieron el primer días de las fiestas Rubén Rosón y Jorge Fernánez.

Guillermo Figueroa

Oviedo |

La concejala de festejos, Covadonga Díaz, no duda en poner un sobresaliente a las fiestas. "Un 10" le pone de nota. Asegura que se ha visto a muchísima gente disfrutando en la calle, los hosteleros están muy satisfechos y que los conciertos también atrajeron a muchos visitantes. Afirma que han sido unas grandes fiestas. Se remite a los comunicados oficiales al hablar de la ya famosa agresión.

Con Rubén Rosón y Jorge Fernández también hablamos en Más de Uno Asturias. Insisten en que la violencia fascista va en aumento en la capital, pero "somos más" los que la rechazan. Incluyendo, afirman, a votantes del propio Alfredo Canteli. Ambos activistas tienen claro haber sido víctimas de un delito de odio y advierten que para acabar con la violencia se necesita que todos la combatan. Si PP y Vox no condenan lo sucedido, "estarán con los agresores y no con los agredidos".

Los activistas de AMA Asturies califican de bulo que se diga que van a constituirse como partido político. Tampoco cree que ningún partido esté tratando de sacar rédito electoral a su agresión. No ven nada positivo en que haya ocurrido, aunque una vez sufrida, el objetivo es "transformar la violencia en esperanza", dicen.

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