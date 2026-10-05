Seguros de su futuro

Estrenan esta sección cuatro alumnos con gustos muy diferentes. Porque Candela quiere ser violinista y rapera. Maiia actriz. Julia dibujante o pintora. Y Samuel piloto de rallys y jugador de balonmano. Cada uno nos explica por qué quiere serlo, pero todos coinciden en que desde casa les animan para seguir sus sueños. Y eso que ninguno piensa en seguir los pasos de sus padre o madre, sino que abrirían una nueva línea profesional en la familia.

En esta sección aprovecharemos también para hablar de profesiones que se están perdiendo o se van a perder. Una de ellas parece que los niños no tienen intención de rescatarla. Es la de bibliotecario de atención de consultas. Aunque parece que desaparece porque todo el mundo sabe ya buscarse la información sin ayuda, para los escolares desaparece por aburrida. No les llama nada la atención.

Otras profesiones no podrán ser sustituidas por la inteligencia artificial porque son totalmente artesanas. Charlamos un poco sobre los luthiers, una profesión de la que Candela, como buen violinista, sabe un montón.

De profesiones de futuro no parecen muy enterados. Es el caso de los arquitectos de big data, algo que suena a chino a los chavales. Lo de arquitecto sí, pero el big data ni aciertan a saber lo que es.