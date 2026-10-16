El festival combina charlas, talleres o mercadillos con la presentación de experiencias viajeras. Los organizadores quieren recordarnos que ser padre o madre no significa dejar de viajar. Solo requiere hacerlo de otra manera. Patricia Velasco nos ha explicado que no es necesario esperar a que nuestros hijos sean más mayores para que se enteren de todo y recuerden la experiencia. Ella es de las que cree que lo importante es vivir la experiencia con nuestros hijos e hijas, vivir el viaje en el presente. Afirma además que viajar enseña muchas cosas a los niños y niñas. El mundo, "es una gran escuela". No debemos tener tanto miedo a sacarlos del colegio por un tiempo. Nos invita a pensar en que el viaje que podemos hacer hoy es posible que no lo podamos hacer mañana.

Sin embargo, miedos hay muchos, reconoce. Lo importante es saber afrontarlos. "Meterlos en la maleta y superarlos", dice. Patricia estuvo viajando durante un año para dar la vuelta al mundo con su pareja y sus tres hijos. Y aunque huye de dulcificar las experiencias y reconoce que hay muchos momentos duros y complicados, si sabemos gestionar bien las expectativas el viaje puede ser un éxito. Para que todos lo disfruten, añade, hay que saber cubrir las necesidades de adultos y niños, llegar a acuerdos entre todos y dar a nuestros hijos voz y voto en la toma de decisiones.

El Mama Travel Fest es una jornada de un día llena de propuestas. Con charlas de familias viajeras súper inspiradoras, charlas de expertos en crianza, talleres infantiles, zona de juego para niños y para bebés o un espacio para expositores. Es un día en el que las familias viajeras "hacen tribu" y se unen para compartir lo que más les gusta. Es un día en el que familias todavía sin hijos, mujeres embarazadas, familias ya con experiencia viajera y otras que se están planteando empezar a viajar con sus criaturas nos juntamos para dejar los miedos a un lado y "cargarnos de razones para seguir viajando con nuestros cachorros".

Y un dato. La familia no viaja si no quiere la madre, de ahí el nombre del festival. 7 de cada 10 viajes en familia lo organizan ellas.