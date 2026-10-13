Gijón actualiza su ordenanza de protección animal

Se han desestimado las alegaciones presentadas y el texto saldrá adelante como estaba previsto y se había negociado en el consejo sectorial de protección animal. El Gobierno local busca armonizar la regulación municipal con la normativa autonómica y estatal para evitar vacíos legales, contradicciones y duplicidades que dificulten la aplicación de las políticas de bienestar animal, aportando también seguridad jurídica. Era algo necesario, apunta Alejandra Mier, miembro del consejo y responsable del centro de protección animal.

La norma incrementa las responsabilidades de los propietarios, que deberán garantizar una alimentación adecuada, atención veterinaria y unas condiciones acordes a las necesidades de cada animal. Porque no todos son iguales, explica Alejandra. Además, los perros no podrán permanecer solos durante más de 24 horas consecutivas ni quedarse dentro de vehículos cuando las condiciones puedan poner en riesgo su bienestar.

A estos derechos de loa animales, a los que se les reconoce como seres sintientes, se suman las obligaciones que tienen sus propietarios. Alejandra cree que aquí está la clave, porque para ganar espacios para los animales es necesario que se cumplan las normas establecidas. La educación es fundamental, pero también tiene que haber sanciones para que quien incumpla pague.

La ordenanza se fija como objetivo la "tolerancia cero" con el maltrato y el abandono. Alejandra Mier sabe que eso es imposible, pero aspira a que haya una minoría muy pequeña que caiga en esas prácticas.