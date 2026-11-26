Esta tarde se inaugura oficialmente un curso que tiene a psicología como el grado más exitoso, con más de 800 alumnos. La UNED sigue siendo una opción de estudios para gente de perfil muy variado. Aunque la media de edad de sus estudiantes ronda los 40-45 años, cada vez son más jóvenes los que les eligen como primera opción, destaca Juan Carlos.

No tener nota de corte y ofrecer una flexibilidad que no tiene la universidad presencial es una de sus fortalezas. También son una oportunidad para los asturianos que viven en las alas de la región y no pueden o no quieren desplazarse hasta los campus universitarios. Una mayoría de los estudiantes de UNED son mujeres.

Este curso arranca además con unas obras llamadas a "ennoblecer" el acceso principal a la sede de la UNED en la Universidad Laboral. Está previsto que en el primer trimestre de 2027 finalicen unos trabajos presupuestados en algo más de 200.000 euros.