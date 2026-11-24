Las cifras hablan por sí solas. Se han desarrollado 17 actuaciones en Asturias, que han permitido retirar 44.83 toneladas de residuos en 10 municipios, implicando a los puertos de Gijón y Llanes y, lo más importante, consiguiendo la colaboración de los pescadores, los principales interesados en que el mar esté limpio. También ha sabido implicar a las universidades y ha reconocido buenas prácticas con sus premios. Deja un legado importante. Mares Circulares

Un legado que quiere continuar la Autoridad Portuaria. Su presidenta, Nieves Roqueñí, ha anunciado que será a partir de ahora el puerto quien continúe con la recogida y valorización de la basura que aparece en el mar. Antes de terminar el año se licitará la construcción de una planta dedicada a ello, con el objetivo de tenerla en marcha en el segundo semestre de 2027.

Nieves Roqueñí anuncia la continuidad del legado de "Mares Circulares" | @ondacerogijon

El principal problema que se encuentran los gestores es qué hacer con ese residuo. Porque más del 70 por ciento es plástico, pero no como el que depositamos en el contenedor amarillo. Por eso el puerto se preocupa también mucho de que el residuo no llegue al mar. Mónica Arenales, responsable de planificación, sostenibilidad y agenda 2030 de la autoridad portuaria, nos cuenta la importancia de seguir concienciándonos.

Mónica Arenales, responsable de planificación, sostenibilidad y agenda 2030 de la autoridad portuaria de Gijón | @ondacerogijon

La colaboración del sector pesquero es fundamental para que solo en Gijón se hayan retirado de los entornos marinos 42.500 kilos de residuos en 7 años. Y todo el sector está implicado, nos ha destacado la gerente de Lonja Gijón, Isabel Pacios.

Isabel Pacios, gerente de Lonja Gijón | @ondacerogijon

No solo Gijón, también el puerto de Llanes se ha incorporado al programa Mares Circulares. Allí se retiraron 5.120 kilos de residuos. Maiche Perela, Coordinadora cultural cofradía de pescadores Santa Ana de Llanes, recuerda que este aspecto fue destacado por el jurado que les concedió el premio Pueblo Ejemplar de este año, y fue el pistoletazo de salida a una importante labor de concienciación. Porque es el futuro, dice.

Maiche Perela es la Coordinadora cultural cofradía de pescadores Santa Ana de Llanes | @ondacerogijon

Coca Cola ha encontrado para avanzar en este camino la ayuda de la asociación Vertidos Cero. Estibaliz López Samaniego, su directora de proyectos, nos explica qué es la pesca pasiva y qué segunda vida se trata de dar a los residuos. Convertirlos en bancos por ejemplo. También recuerda que cuidar de nuestros mares es cuestión de todos.

Estibaliz López Samaniego, Directora de proyectos de asociación Vertidos Cero | @ondacerogijon

El legado de Mares Circulares también es positivo. La densidad de residuos recogidos en las costas españolas ha descendido un 54 por ciento. La semilla está puesta. Ahora toca seguir avanzando hacia un destino más sostenible y resiliente.