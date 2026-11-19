Pedro Pérez, responsable de El Cubil de Peter y director del evento, anima alos curiosos a acercarse. Solo se necesitan ganas de aprender para disfrutar de un evento en el que a base de pequeñas charlas podremos entender cosas a priori muy complicadas. Porque los divulgadores presentes es algo que saben hacer muy bien. Demuestran que las redes sociales también ofrecen contenidos de mucho valor, no solo a gente haciendo el tonto.

No es un encuentro de creadores de contenido ni un congreso académico. Es un formato propio, concebido para que cualquier persona con curiosidad, venga o no de las redes, encuentre algo que le enganche a lo largo del día; para dignificar la divulgación como oficio, y para que Asturias pase de ser cantera de divulgadores a ser también sede de sus encuentros. Lo que ves en las redes, lo vas a poder ver en directo.

Bloque de ciencias

• José Luis Crespo (QuantumFracture). Física y astrofísica — Todo es cuántica (19:30–19:50).

• Paula Vilaboy (Blondiemuser). Sostenibilidad y medio ambiente — No todo son malas noticias (12:20–12:50).

• Francesc Gascó (El Pakozoico). Paleontología y biología — Vuelve Spinosaurus, ¡ahora sin cresta! (17:30–17:50).

• Adrián Nicieza (edrian.exe). Inteligencia artificial — La verdadera pregunta de Turing: ¿sueñan los humanos con moscas eléctricas? (12:05–12:25).

• Pau Mateo (Diario de un MIR). Medicina — Shinrin Yoku, ¿nos hace bien ir al bosque? (17:55–18:15).

Bloque de humanidades

• Borja Fernández (Memorias de Pez). Geopolítica y economía — ¿Viviremos peor que nuestros padres? (12:55–13:15).

• Raquel Mascaraque. Neurociencia y psicología — Mitos y creencias sobre el cerebro (11:25–11:45).

• Enric F. Gel (Adictos a la Filosofía). Filosofía — Los filósofos que soñaron con extraterrestres (10:35–10:55).

• JJ Priego (Historias de la Historia). Historia — Faraday: el aprendiz que encendió el mundo (11:00–11:20).

• Laura Díaz (Fantasyliterature). Literatura — El código genético de la literatura (18:20–18:40).

• Ernesto F. Montoya (Vieja Tierra). Antropología y ecología — Homo naturalis (19:05–19:25).