Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 25 AL 29 DE MAYO

Con permiso de los patinetes, destacamos el programa especial POLÉMICA DEL MES que hemos hecho esta semana con motivo del pleno institucional de honores y distinciones.Entrevistamos a todos los premiados

Los patinetes siguen circulando por las calles del centro y así seguirán. El Ayuntamiento trata de buscar una solución consensuada tras el polémico anuncio de la semana anterior. Los repartidores de Glovo nos recordaban que van en patinete, pero están trabajando

La PAU, antigua selectividad, es algo que no se olvida. Esta semana ha llegado el esperado (y temido) momento para más de 5.000 jóvenes. Y la prueba ha llegado con novedades que comentábamos con la Universidad

En la sección de HISTORIA hemos recordado qué fue Tabacalera y por qué las cigarreras son un referente. Con Héctor Blanco.

Continuamos nuestra ronda de portavoces. Nos ha visitado Olaya Suárez, de Podemos Xixón

La música en directo vuelve a los bares. En pequeño formato, pero vuelve. Hemos explicado la modificación de la Ley de Espectáculos públicos que ha entrado en vigor.

Una música que estará muy presente este verano. Pero con jóvenes y mayores hemos hablado de los planazos para estas vacaciones en la CHARLA INTERGENERACIONAL. Y de la seguridad de los puntos lilas.

La industria de la defensa tiene mucho futuro y Gijón ha acogido un importante encuentro europeo donde se ha hablado de retos y oportunidades

Cerramos la sección CONVERSACIONES ENCERRADAS hablando con Chelo. Su hijo está en prisión. Y ella aún piensa qué le dirá al salir

La música no es solo música. Para Station of the lost es cultura. Es el proyecto que nos ha visitado esta semana en el QUÉ SE CUECE en el mundo musical

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.