SECTOR DE LA DEFENSA

Asturias habla "sin vergüenza" de la defensa

La Comisión Europea ha elegido a Gijón como sede de la conferencia ENDR 2026 (European Network of Defence-related Regions). Está organizado junto a Asturias Hub Defensa. Nos atienden desde su secretaría para conocer cómo está el sector.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Paula Queipo asegura que Asturias está bien posicionada y tiene un gran futuro. Por eso es importante ser sede de un evento que reúne a representantes institucionales europeos, responsables del Ministerio de Defensa español y directivos de compañías como Rheinmetall, Indra y GDELS, además de empresas y centros tecnológicos de distintos países europeos. Porque somos epicentro de la oferta industrial que se pone en contacto con la demanda institucional.

Se ha hecho mucho trabajo para ganar terreno en esta industria, aunque no podemos conformarnos, explica Paula. Para seguir creciendo la industria de defensa necesita "manos y mentes", por eso aprovechan estos eventos para dar a conocer lo que se hace en defensa. Ya se empieza a saber que "no solo es guerra" y que es una industria innovadora y tecnológica, pero necesitan que los jóvenes se interesen y haya trabajadores que quieran reconvertirse para trabajar en él.

El Asturias Hub Defensa explica además que hay retos por delante. El principal, dice Paula, es conseguir que la Unión Europea sea precisamente eso: unión.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer