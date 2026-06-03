Asturias habla "sin vergüenza" de la defensa

Paula Queipo asegura que Asturias está bien posicionada y tiene un gran futuro. Por eso es importante ser sede de un evento que reúne a representantes institucionales europeos, responsables del Ministerio de Defensa español y directivos de compañías como Rheinmetall, Indra y GDELS, además de empresas y centros tecnológicos de distintos países europeos. Porque somos epicentro de la oferta industrial que se pone en contacto con la demanda institucional.

Se ha hecho mucho trabajo para ganar terreno en esta industria, aunque no podemos conformarnos, explica Paula. Para seguir creciendo la industria de defensa necesita "manos y mentes", por eso aprovechan estos eventos para dar a conocer lo que se hace en defensa. Ya se empieza a saber que "no solo es guerra" y que es una industria innovadora y tecnológica, pero necesitan que los jóvenes se interesen y haya trabajadores que quieran reconvertirse para trabajar en él.

El Asturias Hub Defensa explica además que hay retos por delante. El principal, dice Paula, es conseguir que la Unión Europea sea precisamente eso: unión.