El Ayuntamiento relanza el plan llave

La actualización del precio ha sido posible gracias a un acuerdo con la patronal de la construcción. El consejero de vivienda, Ovidio Zapico, asegura que llevaban tiempo trabajando en ello, y confía en que sirva para relanzar la construcción de vivienda protegida. Por ahora hay acuerdo para construir 400 por toda Asturias. A falta de que la subida sea ratificada por la mesa de la concertación social, el consejero cree que es una buena noticia para la clase trabajadora.

Esa revisión era algo que Gijón llevaba pidiendo mucho tiempo, recuerda la alcaldesa. Por eso Carmen Moriyón ha sido muy crítica con el consejero de vivienda. Entiende que Ovidio Zapico ha antepuesto la ideología a solucionar el grave problema de vivienda que hay en Gijón y en Asturias.

El anuncio de la revisión del precio del módulo ha sido el resorte que esperaba el ejecutivo para poner encima de la mesa el plan llave. El concejal de urbanismo, Jesús Martínez Salvador, se muestra convencido de que esta vez podrán tener éxito. No solo por la mencionada subida, sino porque los pliegos de la fase 1 incluirán cambios. La fase 2 también está preparada.

El plan llave es una iniciativa de colaboración pública privada, por lo que se necesita la concurrencia de los constructores y promotores. El presidente de CAC Asprocon, Joel García, reconoce que las circunstancias han cambiado para bien, pero tampoco da por hecho de que está todo resuelto.

El Ayuntamiento de Gijón ha reiterado su voluntad de colaborar con el Gobierno de Asturias para poner en el mercado más vivienda a precios asequibles. Pero sin chantajes, advierte.