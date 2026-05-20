Ya es posible pedir un Uber en Gijón

Felipe Fernández Aramburu nos ha explicado que han decidido implantarse en Asturias tras comprobar que en el último año hubo 600.000 intentos de solicitar un UBER en nuestra región. Personas que abrieron la aplicación para pedir un coche. A partir de este martes ya pueden hacerlo. Darán servicio las 24 horas del día los 7 días a la semana.

Por el momento empiezan con 40 vehículos. Trabajarán de la mano de socios propietarios de licencias VTC y tienden la mano al sector del taxi para colaborar. Felipe afirma que ya están recibiendo solicitudes de taxistas que quieren aparecer en la aplicación, y destaca que este año está suponiendo un cambio de paradigma en la relación entre UBER y el taxi.

De ganar vehículos dependerá el aumento de la oferta. Pero Felipe prevé que en las próximas semanas podrán ampliar su servicio a otros puntos de Asturias. Ahora mismo solo puede pedirse un coche en Gijón, Oviedo y Avilés. En breve darán además la opción de reservar el vehículo.

Para utilizar UBER es necesario descargarse la APP, registrarse e indicar una forma de pago. Una vez acceda, deberá indicar el destino y la aplicación mostrará el precio cerrado del trayecto. Cuando un conductor acepte su solicitud, la aplicación le mostrará el tiempo de espera hasta la recogida, así como los datos del vehículo y del conductor.

Asturias es la decimosegunda Comunidad Autónoma española donde Uber está presente. Con este lanzamiento, Uber sigue ampliando su presencia en España como mercado clave a nivel global y ya son 20 las ciudades en las que opera: Madrid, Málaga, Sevilla, Barcelona, Granada, Bilbao, Valencia, Mallorca, Tenerife, Zaragoza, Ibiza, Alicante, Santander, Murcia, A Coruña, Vigo, San Sebastián, Oviedo, Gijón y Avilés. Además, desde 2025, Uber también está disponible en Andorra