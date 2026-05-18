La arquitectura "reconstruye" el hábitat de Gijón

Alexandra Delgado nos ayuda a entender qué papel juega la arquitectura en la definición del futuro de Gijón. Porque el plan de naturalización urbana tiene un horizonte temporal de 25 años, algo poco habitual y uno de los secretos del éxito del plan, cree Alexandra. Lo normal en arquitectura es pensar en cuatrimestres y en un plazo de 12 años. La arquitecta de AD Arquitectura Urbana nos explica que han dejado una hoja de ruta que ayude a Gijón a tener "más verde y menos cemento" y a recuperar un hábitat, un entorno cercano, que promueva la salud y el medio ambiente.

El plan de naturalización es el hilo que conecta los diferentes Gijón que existen. El urbano, el rural, el del litoral. Y ha tenido en cuenta muchas sensibilidades y puntos de vista, siendo el amplio consenso logrado uno de sus puntos fuertes.

Ahora queda convertir el plan en realidad. Para ello es necesario presupuesto, pero debe verse como una inversión, no como un gasto, apunta Alexandra.