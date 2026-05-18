EL GIJÓN DEL FUTURO

La arquitectura "reconstruye" el hábitat de Gijón

El plan de naturalización urbana de Gijón no será premio de Arquitectura porque no ha pasado a la gran final, pero sigue sumando reconocimientos. Hablamos con una de las arquitectas que lo ha elaborado.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Alexandra Delgado nos ayuda a entender qué papel juega la arquitectura en la definición del futuro de Gijón. Porque el plan de naturalización urbana tiene un horizonte temporal de 25 años, algo poco habitual y uno de los secretos del éxito del plan, cree Alexandra. Lo normal en arquitectura es pensar en cuatrimestres y en un plazo de 12 años. La arquitecta de AD Arquitectura Urbana nos explica que han dejado una hoja de ruta que ayude a Gijón a tener "más verde y menos cemento" y a recuperar un hábitat, un entorno cercano, que promueva la salud y el medio ambiente.

El plan de naturalización es el hilo que conecta los diferentes Gijón que existen. El urbano, el rural, el del litoral. Y ha tenido en cuenta muchas sensibilidades y puntos de vista, siendo el amplio consenso logrado uno de sus puntos fuertes.

Ahora queda convertir el plan en realidad. Para ello es necesario presupuesto, pero debe verse como una inversión, no como un gasto, apunta Alexandra.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer