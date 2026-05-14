CENTRO DE FORMACIÓN JOVELLANOS

El lugar donde se enfrentan a millones de catástrofes

Catástrofes de todo tipo son las que se simulan en el centro de formación de la sociedad de salvamento y seguridad marítima ubicado en Gijón. Desde hace 32 años ayudan a los profesionales relacionados con las emergencias a formarse. No es lo mismo que vivir una emergencia real, pero es lo más parecido posible, nos cuenta su director. Hablamos con Julián Camus en GIJÓN MIRA AL MAR.

Guillermo Figueroa

Gijón |

El centro Jovellanos abrió sus puertas en 1993 y desde entonces ha crecido mucho. Ya no solo imparten formaciones a gente de la mar, sino que todo profesional relacionado con las emergencias puede pasar por allí o estudiar en su campus virtual. Porque desde Gijón se ofrece formación a todo el territorio. El centro depende de Salvamento marítimo y el ministerio de transportes y es referencia en toda Europa.

Centro de seguridad marítima Jovellanos
Centro de seguridad marítima Jovellanos | Salvamento marítimo

La tecnología juega un papel importante y las inversiones son continuas. 6 millones de euros el año pasado. Cuentan con simuladores innovadores, y con una piscina de olas única en España. Con sus 40 metros de ancho y 80 de largo, permite incluso la presencia de embarcaciones. Es solo un ejemplo de todo lo que hacen, explica Camus.

Desde 1993 es imposible calcular cuántas emergencias han simulado. Millones, cree Julian, teniendo en cuenta que tienen más de 500 cursos al año y en cada uno de ellos se recrean varias situaciones críticas. Reciben anualmente a unas 4.000 personas. Aunque no están abiertos al público general, Julián cree que Gijón les conoce.

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