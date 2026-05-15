Progresión paso a paso

Diego López y Diego Rodríguez también tienen cosas que les separan. López es andaluz, y se mudó desde su Estepona natal a Gijón en busca de un equipo que le permitiese progresar y competir. Rodríguez es de casa. También son diferentes (se complementan prefieren decir) en cuanto a tipo de ciclista. A Diego López se le dan bien los finales explosivos y pelear las etapas al sprint. A Diego Rodríguez se le atragantan los finales y prefiere avanzar entre montañas. Es escalador, el terreno que precisamente se le da peor a su compañero. Al final, son conscientes de que el ciclismo de hoy en día requiere que seas muy completo.

En el ciclismo actual parece que tienes que triunfar muy pronto. Demasiado. A los 18 años como tienen ellos parece que ya tienen que haber explotado, y eso perjudica a la formación, dicen. Serían partidarios de recuperar la importancia de la categoría Sub 23 y que se dejase un poco de margen a los jóvenes. Se les exige mucho muy pronto, nos cuentan, y se compite en desigualdad de condiciones. Están dispuestos a asumir el sacrificio que suponen las dos ruedas, porque tienen claro que quieren convertir el ciclismo en su profesión, pero recuerdan que tienen 18 años y están en formación.

A Diego López ya lo ha fichado un equipo de primer nivel para su cantera. Y Diego Rodríguez ya ha estado en otros equipos. Son corredores vieja escuela en el sentido de que no prestan demasiada atención al potenciómetro. Prefieren guiarse por el instinto y las sensaciones, aunque la tecnología les ayuda a controlarse. Sin decirlo muy alto para que no lo escuchen sus entrenadores, reconocen que más de una vez se quitan el pinganillo cuando no quieren que les corrijan. López no sabe aún qué tipo de carreras se le darán mejor. A Rodríguez le gustan las carreras de tres semanas.

El ciclismo es un deporte duro. Se entrenan muchas horas a la semana, entre 12 y 15, y hay muchas competiciones. Y los estudios se resienten. Diego Rodríguez ha sacado como ha podido 2º de bachillerato. Diego López tuvo que dejarlo por ahora.

La próxima vez que vayáis por la Madera o el Infanzón fijaos. Es muy posible que les veáis.