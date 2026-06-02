La PAU se actualiza

En Gijón los exámenes se celebran en el Campus de Viesques. Al igual que en el resto de sedes, la gran novedad de este año será la incorporación sistemas de detección de frecuencias. A la entrada del examen y una vez sentados, se revisará que los alumnos no llevan dispositivos que desvirtúen la equidad y transparencia del proceso. Una vez iniciadas las pruebas, solo se actuará en caso de ver movimientos sospechosos, nos ha explicado Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad.

Alfonso nos ha asegurado que se adopta esta decisión a petición de los propios alumnos. El 99.99% no piensa en hacer trampas, dice. La inmensa mayoría realiza los exámenes con responsabilidad y honestidad, y por eso piden preservar unas condiciones justas para todos los estudiantes, especialmente para quienes afrontan las pruebas cumpliendo las normas.

El vicerrector les recomienda estar tranquilos. "Llegan bien preparados". Y recuerda que el 96% aprueba. Por su parte están preparados para ver cuál es el examen polémico de este año. "Siempre lo hay", lamenta Alfonso, quien recuerda que llevan un año preparando estos exámenes desde la Universidad.