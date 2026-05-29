La radio ayuda a diseñar el colegio soñado

"El cole de mis sueños: código Sakunssem" es finalista en los premios por un trabajo creativo, en equipo y de gran calidad oral, dice el jurado. El tutor, Carlos Sagredo, nos ha explicado que les llevó meses de trabajo previo y una grabación de tres horas y media para los 20 minutos finales. Los niños y niñas se lo pasaron en grande, pero "acabaron exhaustos".

Para definir el cole soñado todos los alumnos han participado. Y han determinado que no se trata tanto de "los ladrillos", sino de estar a gusto, trabajar en equipo y, sobre todo, que lo que hagan en el cole "sirva para algo". Porque para los niños y las niñas, nos explica Carlos, es importantísimo que se les reconozca fuera su trabajo. Por eso la radio escolar Radiolayinos es una herramienta perfecta para que padres, madres, abuelos, puedan escucharles. Desde todo el mundo, porque muchos alumnos llegan de fuera.

Carlos defiende la importancia de una radio escolar. Permite trabajar todas las destrezas y habilidades que se piden en estos niveles de aprendizaje, dice. Y es importante "salirse de la línea del libro de texto" para trabajar contenidos. Ya prepara un nuevo proyecto para el próximo curso...