La música en directo vuelve a los bares de Gijón

Tan sencillo como presentar una declaración responsable con al menos 48 horas de antelación. Se pedirán una serie de datos sobre el evento, siendo responsabilidad del local el cumplir con las normas. Porque la Ley ampara actuaciones "de pequeño formato". El concejal de festejos, Jesús Martínez Salvador, nos recuerda que no está permitida la amplificación (salvo contar con licencia), debe terminarse antes de las 23h o guardar la distancia a las casas en las terrazas. El Ayuntamiento será el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa. Para resolver dudas, Divertia ha preparado un decálogo con las preguntas más habituales.

El concejal de festejos nos explica que un bar puede presentar una declaración responsable para cada actuación que programe, aunque su recomendación es hacer un único documento para todas aquellas que ya tenga cerradas. Para facilitar el trabajo al servicio de licencias, porque, recuerda, de no obtener respuesta se dará por concedido el permiso.

El Ayuntamiento se muestra dispuesto a estudiar de la mano del sector medidas para dar difusión a estos eventos. Pero lo que Martínez Salvador no cree necesario es habilitar ayudas y subvenciones a la música en directo. Afirma que es rentable para los locales que opten por programar actuaciones.