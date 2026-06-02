Música hay. Letras que dicen cosas. Y enseña cosas

Pero Station of the lost se define como proyecto cultural. Quiere ser de ayuda para artistas emergentes que busquen su sitio y su hueco. Ser una referencia de plataforma de artistas. Entre sus objetivos está ayudarles a tener visibilidad, encontrar a ese integrante de la banda que te falta o ser una herramienta de aprendizaje.

Para entender esta forma de entender las cosas es importante partir de la base. Para Damián la música es fundamentalmente cultura por encima de negocio. No es una cosa para unos pocos o para unas élites, sino para todos. En concreto, Station of the lost es ese espacio para todos aquellos que se sienten perdidos y que, entre otras cosas, quieren conocer a personas como ellos. Están empezando, y aunque saben que será complicado, quieren que el proyecto fluya.

Por el momento no son un grupo al que podamos ver en directo, pero como siempre, desde la asociación Caja de Músicos nos adelantan dónde escuchar música en vivo. Porque esta semana hemos tenido buenas noticias en ese sentido, pero en Más de Uno todos los meses te hemos recordado que hay espacios donde escuchar esa música sin intermediarios.