Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS 18 AL 22 DE MAYO

Gijón ha dado un paso más en la regulación de los patinetes eléctricos. Desde el lunes tendrán prohibido el acceso a algunas calles y el Ayuntamiento lanza una campaña para recordar las normas vigentes

Y hemos podido dar una gran noticia. El Colegio Santa Olaya ha ganado el premio nacional de radio escolar en la categoría de primaria con “El cole de mis sueños”

Iniciamos una ronda de portavoces para analizar la actualidad municipal a un año de las elecciones. La primera en visitarnos es la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco

El apoyo de Vox a mantener el monumento a los Héroes del Simancas es inquebrantable. Pero en la PEQUEÑA ÍNSULA el objetivo es entenderse sin estar de acuerdo, y esta semana Aurelio Martín y Álvaro Muñiz lo han hecho

Pese a que la oposición lo da por fracasado, la Unión de Inmobiliarias de Asturias nos ha explicado que mantienen su confianza en el programa de promoción del alquiler “Gijón confía alquilando”

Esta semana se ha anunciado que una empresa producirá en Gijón unas antenas muy especiales. O más bien espaciales. Nos lo contaba el director de la Agencia Sekuens

Los PELAYINES CURIOSOS han querido entrevistar a Pilar Sánchez Vicente. La escritoras, historiadora o bibliotecaria fue alumna del ReyPe

Los niños serán protagonistas este verano en LABoral centro de arte con un campus en el que el arte será reciclado. Nos lo han avanzado en el QUÉ SE CUECE en el mundo del arte

Los niños, más bien adolescentes, leen mucho a Blue Jeans. Ha sido protagonista de nuestra CORTE LITERARIA para hablar de su última novela y de literatura juvenil

El calor ha sido protagonista esta semana. Hemos llegado a ver 35´7 grados en Gijón. Mantenemos una de nuestras CONVERSACIONES DE ASCENSOR con Javimo para saber si es normal.

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.