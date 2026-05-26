Motivos para seguir confiando

El principal cambio que puede atraer a propietarios son las deducciones fiscales, que se elevan al 70 por ciento. Es un beneficio fiscal "importantísimo", dice Katia. Lo que no se toca es el precio, que se mantiene en 650 euros mensuales como máximo. Sin embargo, añade Katia, no es un factor determinante. En algunas zonas puede que sí, pero a ese precio se puede sumar la comunidad de propietarios, garaje o trastero, que se pueden cobrar aparte, elevando el precio final.

Pese a todos estos cambios, el programa puede no funcionar, algo que ha pasado hasta ahora. Solo se ha captado una vivienda en casi tres meses, algo que la presidenta de la unión de inmobiliarias no achaca al programa en si, sino a que el propietario tiene miedo. La inseguridad jurídica, explica, no es cosa del ayuntamiento, sino de las leyes estatales. Y ese es el principal motivo para que el mercado del alquiler se haya retraído, entiende Domingo. Tampoco ha ayudado que el lanzamiento del programa coincidiese con la controversia sobre las prórrogas de los contratos de alquiler.