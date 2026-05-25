La ex alumna que quiere volver

Pilar Sánchez Vicente recuerda que fue en el Rey Pelayo donde decidió ser historiadora. Aunque antes quería ser arqueóloga. Son respuestas que hace a las preguntas de Neizan, Abigail y Miral, alumnos de 8 y 9 años que son los PELAYINES CURIOSOS de hoy. También se interesan por los profesores que marcaron a Pilar, quien se ha ofrecido abiertamente para ir al cole a hablar con los niños. Una propuesta es ir a hacerlo para acercarles la figura de Regina García López, "La asturianita". La protagonista de una de sus novelas acaba de ser llevada al teatro, algo que ha encantado a Pilar.

Escritora tardía (no publicó hasta que tenía 40 años) le encanta contar todas las historias que tiene en la cabeza. Por eso, desde que empezó ya no pudo parar. Y más ahora, que tendrá más tiempo, para escribir y para romper más páginas. Porque hay mucho trabajo detrás de cada libro. Eso sí. Una vez publicadas, Pilar deja que las novelas vuelen libres y se independicen. Nunca más vuelve a leerlas, reconoce.

Incapaz de elegir una de sus obras, Pilar anima a los jóvenes a leer mucho. No descarta escribir ella misma algo para ellos, aunque admite que son un público súper exigente y le da mucho respeto.