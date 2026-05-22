Asturias se consolida como plató cinematográfico

El Paraninfo acogerá la proyección de cuatro largometrajes rodados en el Principado con la participación del organismo público. De forma gratuita pero con invitación podrán verse "Bajo la piel de lobo", "Infiesto", "Muyeres" y "El Planeta". Empiezan a las 12h. El domingo será turno para visitas guiadas a Laboral Ciudad de la Cultura para conocer escenarios cinematográficos y ofrecer detalles y anécdotas de películas, series, videoclips y programas de televisión grabados en este espacio.

Charlamos con Javier Bouzas, técnico de la Film Commision, para hacer un poco de balance. Asegura que captar producciones audiovisuales es importante por varios motivos. Principalmente porque da soporte y trabajo a una industria en Asturias que contrata a unas mil personas. También genera un impacto económico directo durante la grabación y además es un elemento más de promoción turística. Javier recuerda que existe un "turismo de pantalla", algo que se vio claramente con Lastres y "Doctor Mateo".

Asturias se ha posicionado bien, dice, y los profesionales que ruedan aquí repiten. De cara al futuro será importante la creación de la primera escuela de cine e instalaciones de producción y rodaje, que está actualmente en proyecto.