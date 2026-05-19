Este antiguo poblado obrero, el primero que hubo en Gijón, presume de muchas cosas. Últimamente su nombre está muy relacionado con el proyecto de comunidad energética que se pondrá en breve en marcha, pero puede pasar un poco más desapercibido el movimiento cultural que tienen. Desde la asociación de vecinos de Santa Bárbara se organizan muchos eventos, que podemos seguir a través de sus redes sociales o la comunidad de Whatsapp que han creado.

Alicia G.García no solo es vecina de Santa Bárbara. También es escritora y bibliotecaria, y nos ayuda a comprender todo lo que se mueve culturalmente en el poblado. Es para conocerlo, porque mantienen una relación muy cercana entre los vecinos, y entre todos sacan adelante cursos, organizan eventos o se ayudan. Porque allí las casas dan a la calle, donde los niños aún pueden seguir jugando fuera.

El barrio podría mejorar si se metiese mano a la movilidad (mejor recorrer sus calles, muchas de ellas de poetas, caminando y no en coche) y aumentar espacios para organizar cosas (el palacio del Marqués de Tremañes es una opción desde 2009). También necesitan recuperar la biblioteca, pero hace falta alguien que se ocupe. En esta charla queda claro que la cultura no solo está en el centro. En el sur hay mucha cultura.

Recordar además que Alicia es escritora, y se inspira en Gijón. En su barrio aún no porque quiere seguir viviendo allí ironiza...