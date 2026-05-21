La Universidad Europea explica sus planes en Gijón

La rectora de la Universidad Europea ha explicado que esperan empezar con 200 alumnos en un primer curso en el que ofertarán los estudios de Medicina, odontología, psicología y farmacia. En la siguiente etapa llegarían a 600 alumnos para alcanzar su previsión definitiva de 2.000 alumnos cuando tengan desplegadas todas las titulaciones. Sus planes pasan por Enfermería, biomedicina y fisioterapia. También algunos másteres. Elena Gazapo nos ha explicado que han optado por estas titulaciones al ver una necesidad. Recuerda que por cada plaza que oferta la universidad pública en grados como el de Medicina hay 20 solicitudes, sin olvidar que muchos jóvenes asturianos deben irse a estudiar fuera. Por eso, remarca Elena, vienen a "complementar" la oferta de la Universidad de Oviedo, para la cual no son una amenaza, sentencia. Entre los planes que tiene la Europea para Gijón incluyen la captación de talento internacional. Confían en recibir a alumnos de otros países.

A Elena le hemos preguntado por su modelo. Asegura que la Universidad Europea propone una formación rigurosa y de calidad, muy pegada a la práctica. Recuera que son miles de alumnos los que salen de sus aulas cada año. Es consciente de las críticas que reciben en este sentido, pero la rectora entiende que son un servicio público al igual que el ofrecido por la Universidad de Oviedo. La única diferencia, dice, es la fuente de financiación. La universidad pública recibe dinero de los gobiernos y la Universidad Europea de sus alumnos. No recibirá (ni ha pedido) dinero al Principado. Este modelo, afirma Gazapo, les permite tener el músculo financiero necesario para cometer una inversión como la prevista en Gijón, del entorno de los 35 millones de euros. No concreta, porque aún no está cerrado, el coste de las titulaciones que se ofertarán en Gijón y adelantan que habrá ayudas para alumnos que carezcan de recursos.

La Universidad Europea, añade, trabaja de forma coordinada con otros actores de las ciudades donde se implantan, y muestra su disposición a colaborar con la universidad pública. Agradece el trato recibido por las administraciones local y autonómica. Destacan que su objetivo es impactar en la ciudad.

Recordar que la Europea llegará a Gijón como centro adscrito. Se ubicará en una parcela de 10.000 metros cuadrados de la ampliación del parque científico tecnológico por la que pagarán 3.2 millones de euros.