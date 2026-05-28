CON JAVIMO

Un calor exagerado

Hacía más de 10 años que Asturias no vivía un mayo tan caluroso como el que estamos teniendo. Bueno, el que tenemos desde hace una semana y pico, porque el mes de mayo comenzó con máximas de 17 grados. Y esta semana hemos llegado a registrar 35.7. Javimo nos confirma que no, no es normal. Resume así la situación: Asturias está teniendo más calor que Canarias.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Normal es tener algunos días de mucho calor en mayo. Pero tantos y tan seguidos no. Estamos recibiendo vientos del sur, evidentemente, pero para que la situación se mantenga en el tiempo hacen falta más cosas, nos explica Javimo en las CONVERSACIONES DE ASCENSOR. Aquí la clave es la circulación atmosférica. Y "el agua y el aceite". Porque el calor y el frío se repelen, y eso hace que tengamos el calor quieto encima. Está previsto que a partir de mañana la situación se normalice y tengamos máximas que no pasen de los 25 grados.

A la persona que más acierta el tiempo en Asturias le preguntamos por el radar de la AEMET cuya puesta en marcha se anuncia para junio (aunque puede que ya lo esté). Llevamos meses hablando de él (bueno, la gente que sabe de esto) y aporta una información muy útil para las personas que estudian los mapas y las predicciones. Sobre todo anticipa la llegada de lluvia.

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