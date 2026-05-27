Gijón se posiciona en la industria aeroespacial

Se trata de una noticia que introduce a Gijón en un sector de muchísimo futuro como es el aeroespacial. Porque es uno de esos sectores emergentes cuyo potencial de crecimiento es altísimo, nos explica el director de la Agencia Sekuens. David González nos ha contado que el futuro de Asturias depende en gran parte de estas pequeñas empresas. Son importantes porque si bien hace unas décadas poner un satélite en el espacio estaba al alcance de muy pocos, hoy en día es más accesible. Pero se necesita que sean pequeños y ligeros. Y esta empresa facilita que tengan las comunicaciones espacio-tierra necesarios.

La Agencia ha logrado que Northern Waves cambie la Suecia en la que nació y el sur de España por Asturias. Ha ayudado que los fundadores de la compañía sean asturianos, pero también, asegura David, las "facilidades y transparencia" que ofrece la consejería de ciencia. Una apuesta cualititiva por el momento, pero en un futuro no se sabe cuánto empleo y facturación pueden llegar a tener empresas como esta. Porque, relata David, ya sabemos lo que hay en la tierra y el mar, pero ha llegado el momento de ver lo que ofrece el espacio. Y Gijón y Asturias se están posicionando.