Serán 20 menores por taller, todos ellos gestionados por artistas. Cristina Busto, Alejandro Fuertes y Alex Martínez enseñarán a los participantes cómo puede convertirse en arte algo destinado a terminar en la basura. Se promueve el reciclaje, en concreto de la reutilización de residuos electrónicos como práctica imprescindible dentro de un modelo de consumo responsable. Cristina nos cuenta que en su caso tiene en mente hacer algo con esos teléfonos móviles viejos que todos tenemos en casa. Residuos de un entorno cotidiano porque lo importante es concienciarnos, añade Elena Álvarez, responsable de educación y programa público de LABoral centro de arte.

Con unas pocas pinceladas los niños pillan el concepto y pueden hacer arte reciclado, cuenta Cristina. Lo más difícil quizás sea el último día, en el que tendrán que mostrar su arte al público. Se pasará un poco de vergüenza, intuye Cristina...

El Green Campus cuenta con la colaboración de Emulsa, que aporta los materiales, y de Ecolec, una entidad sin ánimo de lucro que promueve la correcta gestión de residuos electrónicos y eléctricos y el cuidado del medio ambiente, y que permite que el campamento sea gratuito. Las inscripciones se abrirán en junio y el campus se desarrollará del lunes a viernes de 9.30 a 14h.