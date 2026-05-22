Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 11 AL 15 DE MAYO

Mucha polémica hay en torno a las universidades privadas. Y esta semana hemos dedicado nuestra POLÉMICA DEL MES a la llegada de la Universidad Europea. Te ofrecemos todas las opiniones para que saques tus conclusiones.

En los últimos meses se ha hablado mucho del monumento a los Héroes de Simancas. Pero casi no se ha escuchado la voz de uno de los actores principales. Esta semana los jesuitas han roto su silencio en onda cero

Esta semana será recordada además por el desembarco de UBER. La compañía de vehículos VTC ha empezado a operar en Gijón, Oviedo y Avilés y nos atendía su director general en España y Portugal

Con Sergio Begega hemos reflexionado sobre el proyecto de soterramiento del paseo del muro. Nuestro ANALISTA POLÍTICO nos ha contado qué se puede ganar y perder con el proyecto de Foro

El lunes se declaraba como zonas tensionadas a los barrios de Cimavilla y La Arena. Buscábamos la reacción entre los vecinos

A otro barrio nos hemos acercado por un motivo diferente. Hemos descubierto la gran vida cultural del poblado de Santa Bárbara en el QUÉ SE CUECE en el mundo cultural

Hemos querido explicarte el papel que juega la arquitectura en el futuro verde de Gijón. Nos ha atendido una de las responsables del plan de naturalización urbana que tanto está dando de qué hablar

El talento joven en Asturias tiene rostros como el de Marina Dáder. Recientemente incluida en la Nova List Student ha sido protagonista de nuestro ESPACIO RESERVADO

Y terminamos la semana soplando velas con la Asturias Paraíso Natural Film Commision. Cumple 10 años y lo celebra en Laboral Ciudad de la Cultura

Hemos escuchado además una nueva lectura de Valeria Sánchez, que una vez al mes pone la radio en DE CUENTO EN CUENTO.

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.