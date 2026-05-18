Talento llamado a liderar el futuro

Esta lista se encarga de buscar a los jóvenes que pueden liderar el futuro de España en sectores clave. Y Marina cree que se han fijado en ella porque tiene un perfil diverso y, en esto pone mucho énfasis, está convencida del potencial que tiene nuestra región. Porque Marina rechaza el mantra de que para triunfar hay que salir de Asturias. Cree que los jóvenes pueden desarrollar aquí su carrera y quiere motivar a otros jóvenes para que lo hagan. Hay oportunidades, y si no, se crean. Pero para que los jóvenes crean en sí mismos, es importante que los adultos también creamos en el potencial joven de Asturias, dice. Y se puede formar en la Universidad Pública.

Siempre tuvo claro que quería trabajar con datos, aunque no supo que su futuro pasaba por la ciencia en ingeniería de datos simplemente porque era un Grado que no existía. Formó parte de la primera promoción. Ahora sigue formándose en ciberseguridad o ingeniería de datos y prepara su tesis doctoral. Todo conocimiento que absorba, tratará de devolvérselo a Asturias. Le interesa el sector de la defensa.