Soterrar el muro, ¿idea de político visionario o iluminado?

Nuestro ANALISTA POLÍTICO cree que Foro está legitimado a los movimientos que está haciendo porque lo llevaba en su programa electoral. Que los estudios hechos determinen que es viable técnicamente le da pie a seguir con la idea. Y Sergio cree que puede hacerlo aunque el resto de partidos, incluido su socio de gobierno, estén en contra. No cree que la opinión de la oposición o de su socio sea determinante. Lo importante aquí es, cree Sergio, ganarse el respaldo de la ciudadanía. Que vean las ventajas del proyecto y apoyen la idea. Eso haría a otros partidos sumarse. No ve preocupante la discrepancia del PP ni la postura de Pelayo Barcia. De hecho, los apuntes del concejal de movilidad pueden ser positivas.

Foro está jugando bien sus cartas. Pone encima de la mesa una promesa electoral de cara a 2027 y defiende el proyecto en solitario pero con la oportunidad de ganar apoyos. No es sencillo porque etamos ante un gran proyecto, de esos que Gijón tiene muchos y cansan a la ciudadanía si no se ven avances. Puede ganar. Pero también perder. Eso sí. De ganar ganas mucho. Porque si el soterramiento se lleva a cabo, Foro habrá dejado un marco físico de sus gobiernos. Algo que quedará para siempre y por lo que se les recordará siempre. Desde Vicente Álvarez Areces, Tini, no se veía eso.

A favor de Foro está que sea un proyecto que depende exclusivamente de la administración local, aunque eso conlleva que necesita el músculo financiero para hacerlo. A partir de ahora, el reto de Foro es conseguir que la atención y el interés por el soterramiento del paseo del muro no decaiga.