Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 4 AL 8 DE MAYO

Los vecinos de El Coto están contentos. El ayuntamiento les ha prometido que en junio comienza la reforma de la Plaza de la República, que se alargará hasta 2028

Terminábamos la semana acercándonos hasta el albergue de animales de Serín. Allí se recuperan muchos de los más de 300 perros rescatados a finales de marzo de un criadero ilegal de Serín.

El programa 11x12 ha estrenado cambios esta semana. El programa de conciliación ya no depende de ser el más rápido en solicitar plaza

El ciclismo es un deporte muy duro, y llegar a profesional es un sueño para Diego López y Diego Rodríguez. Con las dos PROMESAS DEPORTIVAS de Las Mestas hablamos sobre el ciclismo actual

Y una advertencia. Consumimos demasiadas bebidas azucaradas. Un estudio de UniOvi centrado en los jóvenes alerta de que se nos ha ido de las manos. Nos lo han contado en el QUÉ SE CUECE en el mundo universitario

En Onda Cero hemos querido conocer a cuatro de los alumnos que están a punto de graduarse en la Escuela Superior de Arte Dramático de Gijón. Esta semana han comenzado los talleres escénicos finales previos a lanzarse “al abismo”

Ante los cambios que se han registrado en lo que llevamos de mandato, de vez en cuando invitamos a LOS 27 a los concejales que han ido llegando. Esta semana nos ha visitado la socialista Ana Belén Murias

Esta semana Cáritas ha inaugurado oficialmente su tercera tienda Koopera en Gijón. Lo hace en medio de la polémica por el contrato de los contenedores de reciclaje textil

Hasta el centro de seguridad marítima Jovellanos nos hemos acercado en GIJÓN MIRA AL MAR. Con su director hemos conocido un poco mejor qué llevan haciendo desde hace más de tres décadas en un centro de referencia en toda Europa

De cómo el entorno influye en la salud mental hemos hablado en LIOSAMENTE. Con Isabel Menéndez Benavente charlamos sobre las diferencias entre ciudad y pueblo

Los problemas de salud mental están proliferando entre los jóvenes, y en la Fundación Siloé ayudan a superarlos. Esta semana hemos conocido cómo funciona el Espacio Puzzle de la calle San José

Los niños y niñas tienen intereses muy diversos. En DESDE EL COLE nos lo han dejado claro un mes más.

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.