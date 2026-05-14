Koopera inaugura su tercera tienda en Gijón

Cáritas ha optado por la zona oeste al ser unos barrios que hacen mucha vida en la zona. Muchos vecinos ya les conocían y estaban esperando tener tienda propia, afirma Aida Rodríguez. La responsable de la red Koopera asegura que el modelo funciona y cada vez está más aceptada la moda sostenible y la ropa de segunda mano. Para mantener el sistema, necesitan las donaciones de ropa que se recogen en los contenedores de reciclaje, los rojos. El año pasado en Asturias recogieron 2.000 toneladas, una cantidad muy importante.

En el futuro, Cáritas quiere seguir siendo la encargada de ese reciclaje de textil. La licitación de la que no salieron adjudicatarios fue paralizada por alcaldía y ahora mismo desconocen cuándo saldrá. Pero tienen claro que se presentarán porque quieren mantener su misión y su apuesta por Gijón. Algo que se demuestra, dice Aida, con la apertura de nuevas tiendas (ahora en Gijón, otra en mente en Oviedo) y con la creación de empleo. Son ya 50 trabajos creados en Asturias. No son un negocio, sentencian. Los beneficios de las tiendas permiten mantener esos empleos, sin olvidar que en las tiendas Koopera las personas vulnerables obtienen su ropa sin pagar.