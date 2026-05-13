SALUD MENTAL

Un "puzzle" como lugar seguro

Lleva trabajando desde el año pasado, pero hoy se inaugura oficialmente el "Espacio Puzzle" de la Fundación Siloé. En colaboración con la dirección general de infancia y familia y el área de salud pública, atiende a menores con problemas de salud mental.

Guillermo Figueroa

Gijón |

El proyecto Puzzle, es un servicio de atención a menores derivados de las Administraciones y con seguimientos en los Servicios de Salud Mental para la mejora del bienestar anímico y emocional de menores y familias. Pablo Puente, director de la Fundación Siloé, nos explica que tienen capacidad para atender a 15 menores, que acuden voluntariamente a un espacio cuyo principal objetivo es ayudarles y mejorar su capacidad de vida. Para ello, nos comenta Pablo, es fundamental conseguir que sea un espacio seguro para ellos. Una vez logrado, trabajan para que establezcan vínculos afectivos y se hagan responsables de sí mismos. Al final, dice, es necesario que fortalezcan su personalidad para superar los problemas de salud mental que les han llevado allí.

El espacio Puzzle está en la calle San José y para alcanzar el éxito son fundamentales las familias. Necesitan su compromiso para generar cambios, dice Pablo. Sin olvidar que la comunidad es una de las bases para conseguir éxito. El enfoque comunitario es imprescindible desde el punto de vista de la prevención.

Son 4 los ejes de trabajo del Puzzle de Siloé: educativo, terapéutico, familiar y comunitario.

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