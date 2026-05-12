La reforma de la Plaza de la República estará lista en 2028

El proyecto presentado ha gustado en el barrio porque "cumple con todas las necesidades que habían trasladado", nos dice Cristian Guisado. El presidente de la asociación de vecinos de El Coto afirma que el proyecto suena muy bien porque el cambio "será radical". Pero es consciente de que han recibido muchas promesas a lo largo de los años, por lo que advierte que estarán vigilantes para que se cumplan los plazos y el proyecto. Tener que esperar hasta 2028 para estrenar nueva plaza les parece un tiempo razonable, dado lo que llevan deseándolo. "Será un regalo de Reyes", ironiza Cristian.

Lo primero será la obra de impermeabilización. Arrancará en junio y se alargará hasta mayo de 2027. Para la AAVV era fundamental, no solo por los problemas que sufrían en la superficie en cuanto llovía un poco fuerte, sino por los problemas de seguridad que suponía para los negocios del subsuelo. Un supermercado y un gimnasio sufrían verdaderas cataratas cuando llovía.

Luego llegará la reforma en si. Habrá varias zonas de juegos infantiles diferenciadas por edades, una cancha polideportiva, zonas para eventos vecinales, zonas de sombra o mil metros cuadrados de zonas verdes entre otras cosas. También una importante mejora de la accesibilidad. En total, la inversión asciende a 2.5 millones de euros.