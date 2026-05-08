Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 20 AL 24 DE ABRIL

Esta semana hemos conocido a NOAH. Es el asistente virtual de gestión de citas en atención primaria del SESPA y ya está operativo en Gijón

De entre las voces que han puesto en cuestión el soterramiento del muro destaca la de Pelayo Barcia. El concejal de movilidad nos aseguraba que es partidario de acometer el proyecto, pero pide tener en cuenta la movilidad

Sin fecha de reapertura, la estación de la ITV de Granda ha cerrado sus puertas por obras. La gerente de ITVASA nos aseguraba que los conductores no van a notarlo

Las educadoras infantiles en Asturias llevan tiempo secundando huelgas, pero la de esta semana ha sido estatal. Nos han explicado sus reivindicaciones

El lunes pudimos charlar con el capellán de la prisión de Asturias. Alfredo de Diego Braga nos contaba cuál es su papel con unos internos que tienen “sentimientos y derechos”. Ha sido una de nuestras CONVERSACIONES ENCERRADAS

La inteligencia artificial canta las letras que compone Antonio Fernández Porrúa. Es el proyecto musical Otrestres que hemos conocido en el QUÉ SE CUECE en el mundo musical

De inteligencia artificial aplicada a la pequeña empresa hablábamos el viernes, día en el que también quisimos conocer mejor qué hace un defensor universitario.

En la CHARLA INTERGENERACIONAL nos sumamos a la mareona de apoyo al Telecable Hockey de cara a la copa de la reina y hablamos de deporte en femenino

Para echar el cierre a la semana nos hemos escapado hasta París con Galo Pablos. Una ciudad que no deja de sorprender.

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.