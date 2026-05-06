NOAH ya gestiona las citas de tu centro de salud

Desde hoy está operativo en todos los centros de salud de Gijón. Podemos seguir llamando a nuestro ambulatorio para pedir cita o llamar directamente a NOAH. En el teléfono 984 278 000 nos atenderá las 24 horas los 7 días de la semana. Si nuestro centro de salud está colapsado de llamadas, en lugar de comunicar se nos redirigirá directamente a este asistente virtual. Carmen Menéndez Busta, subdirectora de atención primaria de servicios centrales del SESPA, nos ha asegurado que es muy fácil de usar. "No es la típica centralita en la que tenemos que ir marcando opciones". NOAH ha sido dotada de una inteligencia artificial capaz de entender las emociones.

A través de NOAH se podrán realizar la mayoría de las gestiones relacionadas con citas programadas de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Permite consultar, modificar, y anular citas tanto presenciales como telefónicas con los distintos servicios de los centros de Atención Primaria: medicina, enfermería, pediatría, bucodental, trabajo social, personal matronas, unidad administrativa; siempre del centro de adscripción que corresponda.

NOAH inició su andadura en el área sanitaria que tenía cabecera en Langreo hace dos meses. En ese tiempo ha gestionado más de 5.000 citas y se ha revisado su funcionamiento para desembarcar ahora en el concejo más poblado de Asturias. Desde el SESPA están convencidos de que tendrá capacidad para atender el volumen de llamadas en Gijón.