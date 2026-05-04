El cierre de la estación de la ITV de Granda no causará ningún problema a los conductores

Unas 1.500 citas que estaban cerradas para lo que queda de 2026 han sido reubicadas en la estación de Tremañes o en la que el conductor ha preferido. Se le ha cambiado la ubicación pero se ha mantenido el día y la hora, destaca Marta Torres. La gerente de ITVASA explica que se ha decidido acometer ahora las obras porque el resto de la red tenía capacidad para asumir las 150 inspecciones que, de media, se venían acometiendo en Granda. Se ha llamado a los conductores afectados, aunque si hubiese alguien que tuviese solicitada la cita para dentro de varios meses aún debe esperar un poco.

Torres no da plazos para reabrir la estación porque, reconoce, los plazos de la administración "son los que son" y prefiere no comprometerse a algo que no puede garantizar. Es el segundo cierre de una estación que tiene 4 años de vida. La gerente de ITVASA no oculta que la apertura, en tiempos del covid, tuvo sus condicionantes y ahora es necesario ponerlo todo al día. Preguntada si la ubicación elegida entonces, muy contestada por políticos y vecinos, fue la mejor, Marta Torres se limita a decir que "es lo que tenemos".

Los 17 trabajadores de Granda han sido reubicados. Casi todos se desplazarán a Tremañes hasta el final de las obras.