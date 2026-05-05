Pelayo Barcía niega tensiones y afirma ser una de las personas que "más defendió el soterramiento"

Pelayo Barcía deja claro en onda cero que no está en contra del soterramiento del muro. Todo lo contrario, afirma. Considera que es un proyecto ilusionante y se reivindica como una de las personas que más lo ha defendido en su partido. Sin embargo, el proyecto presentado y del que se ha enterado por los medios de comunicación, le genera dudas. Quiere ser constructivo y aportar su visión para que el proyecto sea transformador, y lo que puede ser un mero aparcamiento sea realmente un proyecto de movilidad.

El concejal de movilidad asegura que no se siente desplazado, porque da por hecho que el estudio abre un debate en donde existirá una coordinación entre concejalías. Y en ese debate Pelayo Barcia pide atender al alcance del proyecto, las diferentes fases, el tipo de aparcamiento y para quién, los viales de servicio, las velocidades, la regulación semafórica o las líneas de autobuses. Y pide no insistir en errores como hablar de una zona de bajas emisiones que no existe.

Desde que Foro presentó el proyecto la semana pasada, son muchas las voces que se han opuesto. El gobierno asturiano, la oposición y el socio de Foro, el PP. Pelayo Barcia niega sin embargo que haya tensiones en el equipo de gobierno porque, añade, "cada uno tiene libertad de opinión".