Foro Gijón asegura que es viable soterrar el tráfico en El Muro

La alcaldesa, Carmen Moriyón, asegura que es viable técnica y económicamente. Por eso, después de los trabajos de sondeo, Foro plantea dos alternativas. Con un coste máximo de 137 millones, el partido asegura que sería posible con una fórmula de colaboración público-privada, que supondría entre 30 y 34 para las arcas municipales. El concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria ha explicado que el consistorio asumiría hasta el 25% de la inversión. El grueso le correspondería a una empresa que construiría la infraestructura y la explotaría a través de una concesión.

Alternativa para el soterramiento del tráfico en El Muro (Gijón) | Ayuntamiento de Gijón

Las dos alternativas planteadas tendrían dos o tres plantas de aparcamiento. Entre 933 y 1.461 plazas. El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha adelantado que se hará una consulta a las empresas que podrían operar el parking, y se trabajará en un plan económico-financiero para hacerlo realidad.

El espacio en superficie sería peatonalizado y mantendría un carril para emergencias, carga y descarga, y residentes. El tráfico general circularía en una planta subterránea con un carril por sentido. Tendría acceso y salida por la avenida de Castilla y el puente del Piles, y a la altura de la calle Juan Alonso. Habría además una rampa de salida a en Menéndez Pelayo.

Propuesta para soterrar el tráfico en El Muro (Gijón) | Ayuntamiento de Gijón

Las reacciones no se han hecho esperar. El PP, socio del Gobierno local, defiende la plataforma única que incluyó en su último programa electoral y que refrendó recientemente en el documento político de su Convención Política.

Los socialistas aseguran que el soterramiento no es una prioridad y que obligaría a retrasar obras urgentes. Su portavoz, Carmen Eva Pérez, mantiene que la inversión no está justificada. Izquierda Unida asegura que El Muro no tiene problemas de tráfico y se plantea si el proyecto es necesario. Su portavoz, Javier Suárez Llana, cree que sólo se fomentará el negocio de algunos y se incrementarán los problemas de saturación en otras zonas. Podemos aventura que se va hipotecar el futuro de Gijón. Olaya Suárez está convencida de que Foro quiere convertir una promesa de las elecciones de 2023, en su bandera en 2027. Y Vox habla de obra "implanteable” para justificar promesas electorales.

Ecoloxistes n'Aición d'Asturies han remarcado que "retirar el tráfico del Muro de Xixón es mucho más bueno, bonito y barato que esconderlo bajo tierra". Para el grupo ecologista, el suprimir el tráfico, sin falta de soterrar, es "mucho más sostenible" desde el punto de vista ecológico y "mucho más racional" en términos económicos.