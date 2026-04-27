Luz verde a la llegada de la Universidad Europea a Gijón

El campus, proyectado por el estudio Magén Arquitectos y el equipo local asociado de Verónica Durán Sela Arquitectos, dispondrá de un edificio modular y flexible de 8.000 m2. Se trata de una infraestructura sostenible, concebida para adaptarse a las condiciones ambientales del entorno, reducir su impacto energético y lograr una plena integración con el paisaje del parque tecnológico.

El Centro Universitario Universidad Europea Asturias se desarrollará en varias fases, con una inversión acumulada de más de 35 millones de euros, e incorporará aulas y laboratorios docentes alineados con el modelo académico teórico-práctico de la Institución. Además, dispondrá de espacios comunes como biblioteca, cafetería, áreas de administración y servicios al estudiante, así como entornos de relación y convivencia concebidos para enriquecer la experiencia universitaria y favorecer el aprendizaje, también fuera del aula.

Una vez obtenidas las validaciones pertinentes, el centro adscrito iniciará su actividad en el curso 2027-2028 con los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, configurando la oferta académica más completa y ambiciosa en Ciencias de la Salud de todo el Principado de Asturias. A esta propuesta se sumarán, en su segundo curso, los grados en Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia, consolidando un proyecto educativo integral y de alto valor para la región.

La propuesta académica se completará, además, con programas de posgrado especializados en el área de la salud, reforzando un ecosistema educativo orientado a la excelencia y la innovación dando respuesta a las necesidades reales del sistema sanitario asturiano.

Según palabras de la presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, "estamos muy ilusionados con la llegada de la Universidad Europea a Gijón, porque este proyecto representa mucho más que la apertura de un nuevo centro: supone la oportunidad de seguir transformando vidas a través de una educación de calidad, innovadora y profundamente conectada con la realidad social y profesional. Asturias reúne talento, ambición y un enorme potencial de desarrollo, y queremos formar parte de ese futuro aportando nuestra experiencia, nuestro modelo académico y una clara vocación de servicio. Llegamos con la voluntad de sumar, de arraigarnos en el territorio y de contribuir a la formación de profesionales preparados para liderar con conocimiento, con humanidad y con capacidad de impacto en un ámbito tan esencial como el de la salud".

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha celebrado la llegada de la Universidad Europea a la ciudad, un proyecto que permitirá crear más de 350 empleos directos.