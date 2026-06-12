Un sueño que se quiere seguir viviendo

El Telecable es "la referencia". Por eso haber llegado ya es un sueño para Aine. Destaca el buen ambiente en el equipo, en el que jóvenes y mayores conviven y comparte cosas. Este año no ha sido bueno para el club y les ha tocado perder, pero la experiencia ayuda, dice. En su carrera ya ha vivido grandes momentos, como el partido en el que paró el penalty decisivo que dio a la selección española sub 17 un título. Cree que la ayuda mantener la cabeza fría y ver mucho hockey. Le gusta aprender movimientos del resto de porteras. Se define como una portera ágil mentalmente y con reflejos. Ella seguirá esforzándose al máximo porque su gran reto a corto plazo es ganarse la titularidad.

La copa de la Reina celebrada en Gijón ha sido todo un puntazo para ellas. Que les pidiesen autógrafos fue algo maravilloso. Aine reconoce la ilusión de que le pidiesen autógrafos. Flipaba, reconoce. Ser un referente para los niños y niñas que empiezan ahora le hace pensar en que debe seguir con esa mentalidad de seguir para arriba.

Desde los 13 años que dio un salto en el hockey ha tenido pocos fines de semana para ella. Y a veces una se puede plantear por qué seguir, sobre todo cuando compaginarlo con los estudios lo complica todo. Pero en ese momento recuerda a la Aine de peque y recuerda lo que quería y dónde está ahora. Y sigue queriendo conseguir cosas. No se plantea hasta cuándo jugará. Ahora mismo solo piensa en hacer lo máximo ahora y darlo todo. También se prepara para lo que vendrá. Acaba de hacer la PAU y quiere estudiar biología.