La alcaldesa cesa a Óliver Suárez por "arrogarse poderes" que no tenía

A través de un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que esta decisión, incluida en el ejercicio de las competencias de la Alcaldía, se alcanza una vez comprobado que al menos dos de las contrataciones incluidas en el ciclo 'Los Conciertos del Parque', no fueron llevadas ante el Consejo de Administración para su aprobación ordinaria y se firmaron "de forma unilateral" por la Presidencia de la empresa, "arrogándose poderes de los que no disponía en ese momento".

Para la Alcaldía, este proceder "infringe el procedimiento estipulado para este tipo de contrataciones y priva a los miembros del Consejo de Administración de Divertia S.A. de información y control sobre las decisiones de la empresa pública".

El Ayuntamiento considera que el nombramiento del concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, como presidente de Divertia S.A., cargo que ya ocupó entre los años 2015 y 2019 "con notable éxito", garantiza a la empresa pública continuar desarrollando su actividad y la consecución de los objetivos y la excelencia marcados por el Equipo de Gobierno.

Oliver Suárez ha trasladado a través de un comunicado una "explicación con absoluta transparencia de los motivos que han llevado a su cese" y ha indicado que "se limitan única y exclusivamente a un error en la tramitación de dos conciertos, cuya realización fue un éxito".

"Se trata de una actuación incorrecta desde el punto de vista procedimental, cuya responsabilidad asumo íntegramente, aunque, insisto, no existe ningún cuestionamiento sobre el objeto de los contratos ni sobre los servicios prestados. No entré en política para agarrarme a un cargo; tampoco para vivir de esto. No es mi estilo y no lo ha sido nunca. Por este motivo, por ser consecuente con mis principios y con lo que siempre he manifestado, tanto la Alcaldesa como yo hemos decidido que esta era la salida correcta", ha manifestado Suárez.

El hasta ahora presidente de Divertia S.A. ha agradecido el trabajo del equipo de la sociedad durante estos tres años, al Consejo de Administración y a todas las personas que han colaborado.

"Me siento orgulloso y partícipe de haber logrado dar a Gijón una estabilidad que es la base del crecimiento y la transformación que la ciudad experimenta. También de haber dotado a mi ciudad de la mejor programación del norte de España, en la cual se incluyen los exitosos conciertos de Lola Índigo y Alejandro Sanz. Seguiré trabajando por Gijón, que ha sido y seguirá siendo mi único propósito. Ese es y será mi cometido desde el puesto que ahora me corresponde".