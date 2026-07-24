Aprobado en asamblea el preacuerdo alcanzado con la empresa

28 prejubilaciones, 19 recolocaciones y 21 despidos. Estos últimos serán indemnizados con 65 días por cada año trabajado hasta un máximo de 33 mensualidades. La multinacional se compromete a estudiar alternativas para la planta. Entre ellas la venta. Desde el inicio de la negociación, la plantilla pidió a Corteva que la vendiera a un tercero si no tenía interés en continuar con la producción. La empresa alega causas productivas para justificar el cierre.

Los trabajadores aseguran que la fábrica es competitiva, tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista económico. Corteva alega causas productivas y organizativas para cerrar unas instalaciones dedicadas al Picoxystrobin, un ingrediente activo que se exporta íntegramente y que utiliza para fabricar un fungicida que está prohibido en Europa.

Hablamos en Onda Cero para conocer los detalles del acuerdo con Fran Rosillo, portavoz de la comisión negociadora.