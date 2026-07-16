"Alejandro Farpón no era la persona idónea"

El director del CP Pumarín el próximo curso será el profesor con mayor antigüedad en el centro. Porque así lo ha estimado la inspección educativa, un organismo "imparcial, técnico y riguroso" que ha buscado "lo mejor para el centro". Eva Ledo no entiende cuál es la polémica ni el enfado de su socio de gobierno porque, afirma, se ha seguido el mismo procedimiento que en otros casos extraordinarios y que está marcado por la Ley educativa. Hasta 50 recientemente, nos cuenta. Eva Ledo entiende que "lo irregular hubiese sido no atender a la Inspección educativa". A mayores, la propuesta que ha recibido le parece "lógica y basada en criterios educativos".

Niega también la afirmación de IU de que se elige como director a aquella persona que cuenta con el apoyo del claustro de profesores. "Esto no es un referéndum", sentencia. Aunque hay casos en los que la elección de la inspección pueda coincidir con la voluntad mayoritaria, no siempre es así. Y tras 26 entrevistas con docentes del CP Pumarín, se determinó que era necesario un perfil que facilitase el "restablecimiento de un clima de convivencia" en el colegio. Un clima, que entendió la Inspección, se rompió en el anterior equipo y concluyó con la dimisión de Alberto Ferrao. Precisamente por eso, añade la consejera, se ha decidido buscar a una persona que no tuviese relación con ese equipo directivo cuyo proyecto educativo "no tuvo éxito", añade Eva Ledo. Tras el próximo curso de transición, se abrirá un procedimiento ordinario al que se podrán presentar aquellos docentes con más de 5 años de experiencia, como es el caso del coordinador local de IU y concejal en el Ayuntamiento.

La consejera de educación defiende el trabajo de la Inspección Educativa. Son "funcionarios de carrera que se guían por la norma". En esta caso, como en todos los anteriores insiste Eva Ledo, prima la "rigurosidad", no la ideología, que no se pregunta.